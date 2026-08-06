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Due soldati israeliani morti in combattimento nel sud del Libano

Keystone-SDA

Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano, ha annunciato oggi l'esercito che sta combattendo contro il gruppo militante Hezbollah sostenuto dall'Iran.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno identificato le vittime come il maggiore Harel Birenstock, 34enne comandante di compagnia nel 2855mo battaglione della 55ma brigata, e il sergente maggiore Tamir Vaknin, 33enne dello stesso battaglione.

I due soldati sono le prime vittime israeliane nel sud del Libano dal 28 giugno, secondo il sito web dell’esercito delle Idf.

Ieri l’esercito israeliano ha annunciato di aver condotto raid aerei sul sud del Libano in risposta a una violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Le autorità libanesi hanno riportato un morto e undici feriti.

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