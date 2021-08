La Libia può essere all'altezza delle aspettative?

La decisione di organizzare, il 24 dicembre, delle elezioni libere in Libia sotto l'egida dell'ONU rappresenta un passo importante sulla strada della stabilizzazione del Paese e della sua ricostruzione. Qual è il ruolo della Svizzera e quali i suoi interessi? Analisi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2021 - 10:51

Confrontata a una lotta di potere dopo la caduta di Muammar Gheddafi nel 2011, tre anni dopo la Libia è diventata teatro di un conflitto tra il governo d'unità nazionale basato nell'Ovest del Paese e riconosciuto dall'ONU e il potere incarnato dall'autoproclamato "maresciallo" Khalifa Haftar, uomo forte dell'Est.

Nel giugno del 2020, la sconfitta alla "battaglia di Tripoli" delle truppe di Haftar, sostenute da Emirati Arabi Uniti (EAU), Egitto, Russia e Francia da parte delle milizie armate dalla Turchia e dal Qatar è stato un punto di svolta nel conflitto libico. Ha portato le due parti, sotto le pressioni internazionali, a un cessate il fuoco, a formare un Governo di transizione d'unità nazionale e a raggiungere un accordo sull'organizzazione di elezioni libere.

La posta in gioco nelle elezioni presidenziali e legislative libere di dicembre 2021, definite dall'emissaria ad interim dell'ONU in Libia Stephanie Williams come "il primo risultato concreto del dialogo inter-libico", è doppia. Si tratta di evitare l'internazionalizzazione del conflitto e di risparmiare ai libici un eventuale divisione in due parti: a est la Cirenaica, che concentra quasi tutte le ricchezze del Paese, e a ovest la Tripolitania.

La Svizzera vuole riaprire la sua ambasciata in Libia

Assente dal 2014 a causa del deteriorarsi della sicurezza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) vuole di nuovo marcare presenza a Tripoli dopo anni d'assenza riaprendo la sua ambasciata. Il DFAE giustifica questa misura con il ruolo di mediatore che la Svizzera intende svolgere in Libia e più in generale nella regione.

Berna è molto attiva su questo fronte: sostiene il processo di pace dell'ONU e co-presiede il gruppo di lavoro sul diritto internazionale umanitario e i diritti umani nell'ambito del processo di Berlino sulla Libia. Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha partecipato alla seconda Conferenza sulla Libia nella capitale tedesca in giugno. Berna porta il suo contributo alle persone migranti vulnerabili tramite l'aiuto umanitario.

Benché la Libia in questi ultimi anni abbia progressivamente perso di importanza per la Svizzera in quanto fornitore di petrolio, lo Stato africano resta comunque un cruciale Paese di transito per le migrazioni verso l'Europa. Le condizioni nei campi libici sono precarie. La via che attraversa il Mediterraneo resta un tema sensibile per la Confederazione.

In passato le relazioni tra Svizzera e Libia hanno conosciuto momenti difficili prima della caduta di Gheddafi. L'apogeo delle tensioni è stato raggiunto nel 2008, quando l'ambasciata svizzera a Tripoli è stata accerchiata dagli uomini del regime che hanno tenuto in ostaggio lo svizzero Max Göldi e il cittadino svizzero-tunisino Rachid Hamdani per mesi.

