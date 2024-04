Elezioni in Corea del Sud, premier Han pronto a dimettersi

(Keystone-ATS) Il primo ministro sudcoreano Han Duck-soo si è offerto di dimettersi dopo che il suo partito è stato sconfitto alle elezioni parlamentari e non è riuscito a riconquistare la maggioranza. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap.

“Il primo ministro Han ha espresso l’intenzione di dimettersi”, ha detto ai giornalisti un alto funzionario, aggiungendo che anche un gran numero di alti funzionari dell’ufficio presidenziale stavano pianificando di dimettersi dopo la sconfitta elettorale.

Varie quindi le teste che si apprestano a cadere. “Chiedo scusa al popolo. Mi assumo la piena responsabilità dei risultati elettorali e lascio la mia posizione”, ha per esempio affermato il leader del People Power Party (Ppp), il partito al governo, Han Dong-hoon.

Quella di ieri è una grave battuta d’arresto e una bocciatura per il presidente conservatore Yoon Suk-yeol, al potere da due anni, e il suo People Power Party. Il Partito democratico, la principale forza d’opposizione, ha mantenuto la maggioranza nell’Assemblea nazionale, il parlamento di Seul, vincendo 161 dei 254 seggi dei collegi uninominali, mentre il Ppp ne ha ottenuti solo 90, in base ai dati della Commissione elettorale nazionale.

Includendo i seggi assegnati nel proporzionale, democratici e alleati hanno ottenuto 175 seggi (5 in meno rispetto al 2020) e il Ppp e l’affiliato People Future Party 108 seggi (5 in più) nell’Assemblea nazionale composta da 300 membri. Il Rebuilding Korea, forza guidata dall’ex ministro della Giustizia Cho Kuk, ritenuto parte del blocco d’opposizione, ha ottenuto 12 seggi nel proporzionale, mentre il New Reform Party dell’ex leader deposto del Ppp Lee Jun-seok, ne ha presi due.

I risultati hanno evidenziato il grave deterioramento del sentimento pubblico nei confronti dell’amministrazione Yoon appena due anni dopo la sua entrata in carica, con il Ppp che è riuscito a malapena a impedire al più ampio blocco di opposizione di ottenere una maggioranza di due terzi. Nella più ampia area di Seul, i democratici l’hanno spuntata in 90 collegi su 122, mentre nella provincia di Gyeonggi ne hanno presi 53 sui 60 seggi in palio.

Dopo la sconfitta, Yoon ha promesso di riformare gli affari statali. “Onorerò umilmente la volontà del popolo espressa nelle elezioni generali, riformerò gli affari statali e farò del mio meglio per stabilizzare l’economia e il sostentamento delle persone”, ha detto. Yoon è il primo presidente della giovane storia democratica della Corea del Sud, iniziata nel 1987, a lavorare con un parlamento controllato dall’opposizione per tutti i cinque anni di mandato.