Elezioni in Sudafrica, partito di Zuma accusato di firme false

(Keystone-ATS) Il nuovo partito dell’ex presidente sudafricano Jacob Zuma, uMkhonto weSizwe (Mk), ha negato di aver falsificato le firme necessarie per potere partecipare alle elezioni generali del 29 maggio prossimo.

“L’Mk non è in alcun modo coinvolto in firme fraudolente”, ha detto all’agenzia France Press il portavoce dell’Mk, Nhlamulo Ndhlela. “Siamo noi la parte lesa, stiamo subendo le accuse di un sabotatore e chiediamo che le forze dell’ordine risolvano la questione con urgenza”.

Un membro di Mk, che è stato estromesso nei giorni scorsi, avrebbe confessato alla polizia di aver passato quasi due settimane a falsificare le firme utilizzando nomi presi da un database di persone in cerca di lavoro. La Independent Electoral Commission (Iec) ha chiesto che venga svolta immediatamente una indagine.

Le prossime elezioni generali e provinciali saranno le più aspramente contestate dall’avvento della democrazia in Sudafrica, e per potere partecipare ogni partito doveva presentare almeno 15’000 firme di supporto entro l’inizio di marzo. Diversi partiti si sono lamentati della scadenza visto che il Presidente Cyril Ramaphosa ha annunciato la data del voto solo il 20 febbraio.

I sondaggi elettorali sono concordi nel indicare il declino dell’African National Congress (Anc), partito al potere dal 1994, e che diversi sostenitori trasferiranno la loro preferenza al Mk di Zuma. L’ottantaduenne leader, ex veterano dell’Anc, ha diverse cause di corruzione e frode in corso, ma gode ancora di grande popolarità tra le fasce di popolazione più povere. La sua candidabilità è stata contestata a causa di una condanna per oltraggio alla corte del 2021. La Corte costituzionale si pronuncerà sul caso solo pochi giorni prima del voto. Alcuni leader dell’Mk hanno avvertito che potrebbero scoppiare delle rivolte se Zuma venisse escluso.