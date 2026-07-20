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Ergastolo a “El Mayo” Zambada, fondatore del cartello di Sinaloa

Keystone-SDA

È stato condannato all'ergastolo dalla Corte federale del Distretto orientale di New York Ismael Zambada, 76 anni, fondatore del cartello di Sinaloa insieme a Juan José Esparragoza Moreno e a Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il giudice ha disposto anche la confisca di 15 miliardi di dollari, una somma superiore a quella imposta all’ex socio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Zambada, arrestato nel luglio 2024, si era dichiarato colpevole rinunciando al processo e ai successivi ricorsi. In aula ha letto una dichiarazione di pentimento, affermando di assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni e chiedendo perdono alle vittime.

Il giudice ha inoltre raccomandato l’assegnazione del narcotrafficante a una struttura con assistenza medica, alla luce delle sue condizioni di salute fisica e mentale.

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