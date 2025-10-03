The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Esercito vuole comperare sistemi di difesa contro i piccoli droni

piccolo drone in volo
Le incursioni di droni nei cieli di Svezia, Norvegia, Danimarca e Germania negli ultimi giorni preoccupano. Keystone-SDA

In risposta al crescente numero di avvistamenti di droni, l'esercito ha deciso di dotarsi di sistemi di difesa contro i velivoli senza pilota di piccole dimensioni. L'acquisto è diventato una priorità, indica un comunicato delle forze armate.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In una nota l’esercito indica di aver già esperienza con l’impiego di minidroni, che sono impiegati da alcuni anni principalmente per compiti di ricognizione e sorveglianza. Attualmente mancano però misure efficaci contro i minidroni avversari.

Il funzionamento di un sistema di difesa di questo tipo è stato testato in estate durante una prova sul campo. Sulla base dei risultati ottenuti, l’esercito ha incaricato l’Ufficio federale dell’armamento Armasuisse di procurarsi sistemi di difesa contro micro- e minidroni.

Tale acquisto permetterà alle forze armate di rafforzare la protezione della truppa nonché delle proprie infrastrutture ed equipaggiamenti. Poiché i sistemi di difesa dai droni sono parzialmente mobili, potranno essere utilizzati anche per impieghi sussidiari a favore delle autorità civili.

Armasuisse ha già firmato accordi con tre fornitori per acquistare minidroni, accessori e servizi disponibili sul mercato. In futuro, l’Aggruppamento Difesa e altri uffici federali prevedono spese per circa 108 milioni di franchi. Questo assicurerà sistemi moderni ed efficienti, riducendo i rischi legati alla rapida obsolescenza dei prodotti e alla veloce evoluzione tecnologica.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR