Ex consigliera federale Viola Amherd partecipa a funerali re Harald

Keystone-SDA

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L'ex consigliera federale Viola Amherd parteciperà, in qualità di rappresentante ufficiale della Svizzera, ai funerali del re norvegese Harald V.

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(Keystone-ATS) La cerimonia si terrà il 9 settembre a Oslo alla presenza delle famiglie reali e di ospiti provenienti dalla Confederazione e dall’estero.

Interrogata dall’agenzia Keystone-ATS, la Cancelleria federale ha precisato che la Amherd assisterà ai funerali di Harald V. Nel 2024 l’allora consigliera federale si era recata in Norvegia, dove aveva incontrato, tra gli altri, anche il re Harald V. L’ultima volta che il sovrano norvegese aveva visitato la Svizzera, insieme alla moglie Sonja, fu nel 2006. L’allora presidente della Confederazione Moritz Leuenberger aveva ricevuto la coppia.

La Svizzera intrattiene stretti rapporti con la Norvegia. Entrambi fanno parte dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), ma non dell’Unione europea. Anche in materia di neutralità i due Stati presentano analogie e svolgono regolarmente un ruolo di mediazione in conflitti a livello mondiale.

Alla cerimonia funebre in programma mercoledì prossimo parteciperanno anche la famiglia reale svedese e il re danese Frederik con la moglie Mary. Dai Paesi Bassi arriveranno il re Willem-Alexander, la regina Maxima e la principessa ereditaria Amalia. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva norvegese NRK, dal Belgio saranno presenti alle cerimonie il re Filippo e la regina Mathilde. Anche la coppia di eredi al trono giapponesi dovrebbe partecipare al funerale.

Stando alla NRK, anche alcuni presidenti di Paesi europei hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui quello tedesco Frank-Walter Steinmeier.