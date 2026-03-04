The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Fallimenti aziendali in forte crescita in Svizzera

Keystone-SDA

I fallimenti aziendali sono in forte crescita in Svizzera, mentre quelli di privati mostrano una progressione contenuta: lo dicono i dati diffusi oggi dalla società di informazioni economiche Creditreform, che prevede un 2026 record sul fronte delle bancarotte.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Fra gennaio e febbraio hanno dovuto depositare i bilanci per insolvenza – cioè per incapacità a far fronte ai pagamenti – 2361 aziende, vale a dire il 75,7% in più dello stesso periodo del 2024. A queste chiusure vanno poi aggiunte quelle per lacune nell’organizzazione (articolo 731b del Codice delle obbligazioni), salite del 32,0% a 693. Il numero complessivo dei fallimenti di ditte si attesta così a 3054 (+63,4% su base annua).

A influire sui dati è una modifica legislativa in vigore dall’anno scorso: dal gennaio 2025 anche le istituzioni di diritto pubblico sono tenute a richiedere il pagamento dei crediti arretrati delle aziende attraverso la procedura di fallimento. Questo effetto era previsto e potrebbe portare un primato di 14’000 bancarotte sull’arco di un intero anno, commentano gli specialisti di Creditreform in un comunicato.

“Più sorprendente è il forte aumento delle pubblicazioni di fallimento a causa di carenze nell’organizzazione: un aumento del 32% è piuttosto raro”, aggiungono gli specialisti. “O gli uffici fallimentari hanno finora dato la priorità ad altre procedure e avevano semplicemente capacità insufficienti per poter trattare anche i fallimenti dovuti a carenze nell’organizzazione, oppure ci sono molte più persone che accettano consapevolmente una situazione illegale nelle loro aziende e si sottraggono alle loro responsabilità”.

I fallimenti di privati sono stati 1682, con un incremento dell’1,4%. Spiccano in particolare le bancarotte di persone viventi, aumentate sensibilmente (+42,6% a 281); le eredità rifiutate sono invece scese, pur rimanendo più numerose in termini assoluti (-4,1% a 1401).

Dove c’è chi muore c’è anche chi nasce, anche a livello aziendale. Nei primi due mesi dell’anno le nuove iscrizioni al registro di commercio hanno raggiunto quota 9372, in progressione del 3,3% su base annua. Creditreform ipotizza che per l’insieme del 2026 il numero potrebbe arrivare a 57’000, una cifra mai vista in precedenza.

In progressione sono peraltro anche gli stralci, che nel periodo gennaio-febbraio sono stati 5834 (+7,2%). La crescita netta di imprese si è attestata a 3538, valore comunque inferiore del 2,6% a quello dello stesso periodo dell’anno scorso.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR