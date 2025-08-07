The Swiss voice in the world since 1935

Federazione orologiera: “mantenere sangue freddo, serve soluzione”

Keystone-SDA

Occorre mantenere il sangue freddo intanto che viene trovata una soluzione sui dazi: un paese economicamente prospero come la Svizzera ha ancora alcune carte da giocare.

(Keystone-ATS) È la reazione della Federazione dell’industria orologiera (FH) alle tariffe del 39% – definite incomprensibili – entrate in vigore oggi negli Stati Uniti sulle merci elvetiche.

La Confederazione potrebbe comprare energia negli Usa, le aziende elvetiche potrebbero investire ulteriormente nel paese di Donald Trump o Berna potrebbe aiutare nella formazione del personale, ha affermato il presidente di FH Yves Bugmann in dichiarazioni riportate dall’agenzia Awp.

L’associazione sostiene il Consiglio federale nel raggiungimento di una soluzione migliore nell’interesse di entrambe le parti. Anche gli Stati Uniti dovrebbero avere un interesse a medio-lungo termine a condizioni commerciali eque con i paesi amici, ha osservato l’esperto.

Molte ditte orologiere hanno già aumentato le loro esportazioni negli Stati Uniti in primavera, ha aggiunto. Di conseguenza, attualmente sul mercato americano è disponibile una quantità sufficiente di merce. Se i dazi punitivi dovessero però rimanere in vigore nelle prossime settimane le imprese dovranno prendere in considerazione adeguamenti dei prezzi, ha concluso il professionista.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

