Fermo prolungato per 2 attivisti Flotilla arrestati da Israele

Keystone-SDA

L'autorità giudiziaria israeliana ha prolungato di due giorni lo stato di fermo nei confronti di Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla. Lo ha riferito all'Afp Miriam Azem, dell'ong israeliana per i diritti umani Adalah.

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(Keystone-ATS) I due erano stati arrestati dopo l’intercettazione di oltre 20 imbarcazioni dell’iniziativa pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa.

Stamane gli attivisti sono comparsi davanti al tribunale di Ashkelon. Sono stati sentiti in udienza. Lo Stato aveva chiesto di estendere la loro detenzione per quattro giorni.