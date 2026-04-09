Festival di Cannes: Farhadi, Almodóvar, Nemes in concorso

Keystone-SDA

In concorso alla 79esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio ci saranno, fra gli altri, i nuovi film di Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen e Andrey Zvyagintsev. Nella selezione ufficiale c'è anche una coproduzione svizzera.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi il delegato generale Thierry Frémaux.

Fra le pellicole in concorso si citano “Amarga Navidad” di Pedro Almodóvar, “El Ser Querido (The Beloved)” di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, “Fjord” del romeno Cristian Mungiu, il russo Andrey Zvyagintsev con la favola politica “Minotaur”, Hirokazu Kore-eda con il dramma famigliare distopico “Sheep in the Box”, Pawel Pawlikowski con “Fatherland”, “Moulin” di László Nemes.

Nessun regista italiano concorrerà per la Palma d’Oro. La competizione ufficiale, però, potrebbe allargarsi: un nuovo titolo è atteso in selezione, ha fatto sapere il delegato generale Thierry Frémaux. E magari sulla Croisette potrebbe arrivare Nanni Moretti con “Succederà questa notte”, tratto dal libro “Legami” di Eshkol Nevo e con protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel.

Coproduzione svizzera in “Un certain regard”

Nella sezione “Un certain regard”, c’è anche una coproduzione minoritaria svizzera con la Germania, si tratta di “I’ll be gone in June” della regista tedesca Katharina Rivilis, ha riferito Swiss Films su richiesta a Keystone-ATS.

Il film è coprodotto dalle società tedesche Road Movies e Wolfskind Films e dall’elvetica 8Horses di Olga Lamontanara e Simon Jaquemet. Fra i produttori spicca anche il regista tedesco Wim Wenders. La pellicola, ambientata negli Stati Uniti sullo sfondo degli attentati dell’11 settembre 2001, segue Franny, una sedicenne tedesca che si trova negli USA per uno scambio. La giovane incontra Elliott, un ragazzo la cui tristezza rispecchia la sua, con cui nasce una storia.