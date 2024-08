FFS: primi treni in canna ovest galleria San Gottardo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Sono iniziati oggi i test di circolazione dei treni nella ripristinata canna ovest della galleria di base del San Gottardo. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha infatti dato il suo permesso per il passaggio del primo convoglio.

Per la precisione – si legge in un comunicato odierno delle FFS – a inaugurare la nuova fase è stato il treno viaggiatori con partenza alle 5.30 da Chiasso e a destinazione di Basilea. Il secondo convoglio è stato un treno merci da Ludwigshafen (Germania) a Gallarate (Italia).

I lavori di ripristino sono durati circa un anno. Come noto, il 10 agosto 2013 il deragliamento di un treno merci aveva gravemente danneggiato la galleria.

La rimessa in servizio completa della galleria di base è prevista per il 2 settembre. Le FFS hanno programmato una fase test simile a quelle realizzate per la messa in servizio nel 2016. Prima della riapertura completa, verranno effettuati ripetuti passaggi di pulizia.

A partire dal 2 settembre tutti i treni InterCity ed EuroCity e i treni merci tra la Svizzera tedesca e il Ticino percorreranno nuovamente il San Gottardo. I viaggiatori potranno così tornare a spostarsi da nord a sud e viceversa risparmiando un’ora e, per la prima volta, con collegamenti a cadenza semioraria tutto il giorno.