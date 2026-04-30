FFS e Siemens siglano il contratto miliardario per treni S-Bahn

Il direttore generale delle FFS Vincent Ducrot. Keystone-SDA

Le FFS e Siemens hanno firmato oggi il contratto per complessivi due miliardi di franchi per 116 nuovi treni a due piani per il traffico suburbano (S-Bahn).

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(Keystone-ATS) Il concorrente turgoviese Stadler Rail della multinazionale tedesca aveva inoltrato un ricorso contro l’appalto, ma lo ha in seguito ritirato.

L’accordo contempla 116 treni a sei carrozze del tipo Desiro DoSto, oltre a un’opzione per altri 84, ricorda Siemens Mobility in un comunicato odierno. La divisione del colosso industriale è attiva nel settore ferroviario, ma anche ad esempio nella tecnologia dei trasporti su strada. L’intesa è stata firmata dalla sua filiale elvetica.

L’assegnazione del lavoro a Siemens è definitiva da quando il gruppo di Bussnang (TG) ha ritirato la sua querela, come indicato dalle FFS alla metà di aprile.

Secondo Siemens, una parte del valore aggiunto dell’appalto rimane in Svizzera: le carrozze vengono costruite in Germania, ma la gestione del progetto, i test e la messa in servizio avvengono nella Confederazione. La multinazionale in Svizzera ha in organico circa 6000 dipendenti e sta attualmente investendo 110 milioni di franchi in un nuovo sito a Wallisellen (ZH).

I nuovi treni dovrebbero entrare in servizio a partire dal 2031. Sono previsti 95 convogli per la rete della S-Bahn di Zurigo e 21 per la Romandia. Con circa 540 posti a sedere, offrono una capacità nettamente superiore rispetto ai modelli di prima generazione che andranno a sostituire. I viaggiatori avranno a disposizione il 10% in più di posti a sedere e il 30% in più di posti in piedi.