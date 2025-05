Flop milionario di Giacometti offusca asta Sotheby’s

Quella che doveva essere la star assoluta dell'asta si è trasformata in un clamoroso buco nell'acqua.

(Keystone-ATS) Alla vendita serale di martedì 13 maggio di arte moderna di Sotheby’s a New York, il busto “Grande tête mince” (Grande tête de Diego)” di Alberto Giacometti – stimato oltre 70 milioni di dollari – non ha trovato un compratore.

Un’esitazione sonora, sottolineata da un silenzio imbarazzato e poi da applausi nervosi, ha segnato quello che è già stato definito uno dei più grandi smacchi del mercato dell’arte del 2025.

Il bronzo del 1955, un ritratto del fratello Diego Giacometti, era considerato l’highlight indiscusso della stagione primaverile delle aste newyorchesi. Senza alcuna garanzia finanziaria (una scelta audace del venditore, la Soloviev Foundation), l’opera è partita da 59 milioni di dollari, per arrivare con fatica a una timida offerta di 64,25 milioni. Non abbastanza per il venditore, che evidentemente aveva fissato l’asticella più in alto. Risultato: invenduto. Un “pass” clamoroso per un artista iconico.

Un segnale forte, forse preoccupante, per il mercato dell’arte di fascia alta: anche i “blue chip” come Giacometti non sono più immuni dalle incertezze. “Il fallimento del Giacometti farà riflettere molte eredità su dove e come vendere i propri capolavori”, ha commentato l’adviser Peter Bentley Brandt con ArtNews.

Sotheby’s ha provato a stemperare il colpo. “È stato un momento d’asta autentico”, ha dichiarato il Ceo Charles Stewart ad ArtNews. “Il venditore credeva nell’opera e ha accettato il rischio. È meglio di 20 lotti venduti con offerte minime pre-concordate”. Ma la realtà è che la più attesa delle opere è tornata a casa, invenduta. E questo pesa.