Forti disagi previsti sulle strade per feste di fine anno

Keystone-SDA

Nel periodo di Natale e Capodanno - a causa delle vacanze - sono previsti forti disagi e un aumento degli ingorghi soprattutto sulle strade che conducono alle stazioni sciistiche, ma anche sulle autostrade dell'Altopiano.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’inizio delle vacanze dovrebbe provocare perturbazioni su diverse autostrade, in particolare nelle regioni di Zurigo, Berna, Basilea, Lucerna e Lugano, nonché sulle tratte del San Gottardo e del San Bernardino. Anche le strade che conducono al Vallese e all’Oberland bernese saranno trafficate, secondo quanto comunicato dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Il grande rientro dalle vacanze è previsto tra il primo e il 4 gennaio.

Per quanto riguarda il trasporto combinato nei giorni di partenza per le vacanze si prevedono tempi di attesa dalle 08:00 alle 16:00 per i tunnel della Furka a Realp (UR), del Lötschberg a Kandersteg (BE) e della Vereina a Klosters-Selfranga (GR).

Per il viaggio di ritorno, nella direzione opposta, occorrerà calcolare tempi di attesa tra le 11:00 e le 18:00 a Oberwald (VS) per il Furka, a Goppenstein (VS) per il Lötschberg e a Lavin-Sagliains (GR) per il Vereina.

Un intenso traffico sulle autostrade spesso spinge automobilisti a lasciare gli assi principali e ad attraversare le località, paralizzando così il traffico nelle regioni interessate. Questo traffico di aggiramento mette a dura prova gli spostamenti della popolazione locale e disturba gli autobus di linea, oltre che la mobilità dolce: per questo è importante rimanere in autostrada, anche in caso di ingorghi, ricorda l’USTRA.

Da parte loro le FFS prevedono un aumento dei viaggiatori durante le festività, sia sugli assi principali che sulle tratte che portano alle mete di svago più popolari, per cui in determinate situazioni si ricorrerà a treni supplementari e più lunghi. Per evitare il sovraffollamento, le FFS consigliano di viaggiare possibilmente al di fuori degli orari di punta e di prenotare i posti a sedere se necessario.

Anche gli aeroporti si aspettano un afflusso di passeggeri: a Zurigo, secondo l’aeroscalo, sono attesi quasi 100’000 viaggiatori solo il 19 dicembre. Tra le principali destinazioni figurano New York, Londra, Parigi e Pristina, oltre a Miami, Maldive, Ibiza e Scandinavia.