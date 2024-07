FR: due morti per incendio in casa plurifamiliare a Bulle

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Due persone sono morte e circa altre 20 sono rimaste ferite nella notte in un incendio divampato in un condominio a Bulle (FR). Secondo la polizia cantonale di Friburgo, 90 residenti sono stati evacuati.

Le autorità sono state allarmate poco prima delle 2:30 del rogo avvenuto in Rue de Vevey. Quando i servizi di emergenza sono arrivati sul posto, si era già propagata una densa nube di fumo.

Stando alle prime ricostruzioni, a perdere la vita sono stati un uomo di 52 anni e la sua figlia 13enne, deceduti per avvelenamento da monossido di carbonio. Una donna di 48 anni è stata invece elitrasportata in nosocomio con un elicottero della Rega e altre 20 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione.

L’incendio è divampato nel parcheggio sotterraneo dell’edificio, dove al momento dell’incidente erano posteggiati circa 60 veicoli, precisano le autorità, le quali stanno ancora cercando di individuare le cause esatte che hanno innescato le fiamme.

Gli abitanti del condominio e le persone colpite dall’incendio hanno potuto trovare alloggio in alberghi o da amici o conoscenti.