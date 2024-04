Francia: tutela giuridica per Jean-Marie Le Pen, ‘è stanco’

(Keystone-ATS) Il patriarca dell’estrema destra francese, Jean-Marie Le Pen, 95 anni, è stato posto “sotto regime di protezione giuridica”.

Si tratta di una disposizione simile alla tutela volta a sostenere le persone che hanno ridotte capacità fisiche e mentali: la notizia è stata confermata dal vicepresidente del Rassemblement National (Rn), Louis Aliot, dopo indiscrezioni di radio RMC.

Il regime di “protezione giuridica” è stato attivato su richiesta della stessa famiglia Le Pen dal tribunale di Puteaux, alle porte di Parigi, dopo una perizia medica sulle condizioni del fondatore del Front National (Fn).

Secondo quanto riferito all’agenzia France Presse dal suo avvocato, Francois Wagner, l’inventore della Fiamma tricolore francese è oggetto da metà febbraio di un mandato di protezione: questo significa che i suoi interessi vengono ormai gestiti dalle tre figlie: Marine, Marie-Caroline e Yann Le Pen, abilitate a firmare diversi atti in nome del padre. Questa misura di protezione può evitare a Jean-Marie Le Pen di presentarsi in tribunale a settembre nel caso degli assistenti parlamentari all’Europarlamento di Strasburgo? Wagner assicura che ciò non è assolutamente l’obiettivo della richiesta di tutela. A metà luglio i giudici diranno se Le Pen sarà in grado o meno di rispondere in tribunale.

“È un uomo di una certa età, è stanco. Ora è sotto regime di protezione giuridica e sono le figlie che partecipano alla gestione degli affari”, ha dichiarato Louis Aliot, intervenendo su RMC-BFMT.V. “Penso che il tribunale dovrà pronunciare una misura secondo cui non può andare, né testimoniare al processo”, ha aggiunto l’ex compagno di Marine Le Pen.

Secondo fonti vicine alla famiglia, la salute del vecchio patriarca – noto in Francia come il ‘Menhir’ – è fortemente peggiorata dopo un disturbo cardiaco nell’aprile dello scorso anno.