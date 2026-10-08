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Frankencoin approda alla borsa di criptovalute Kraken

Keystone-SDA

La borsa di criptovalute americana Kraken aggiunge oggi il Frankencoin (ZCHF) alla propria offerta di trading. L'annuncio è stato diffuso dalla Frankencoin Association, entità con sede a Zugo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’inserimento facilita l’accesso degli investitori alla cripto ancorata al franco svizzero.

Il Frankencoin appartiene alla categoria delle cosiddette stablecoin, valute digitali il cui valore dovrebbe rimanere il più stabile possibile. A differenza della maggior parte di loro, però, non è agganciato al dollaro americano, bensì appunto al franco. Secondo i promotori si tratta della più grande e diffusa stablecoin elvetica.

La moneta digitale, esistente dal 2023, è garantita da attività depositate a copertura. Gli utenti possono a loro volta creare nuovi Frankencoin depositando garanzie adeguate: non esiste un’autorità di emissione centrale. Da parte sua Frankencoin Association è un’organizzazione senza scopo di lucro che funge da punto di contatto, promuove lo sviluppo e sostiene l’ecosistema, ma non controlla il protocollo stesso.

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