Gaza: Banca d’Israele, guerra costerà 61 miliardi di franchi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il costo per Israele della guerra a Gaza sarà di 250 miliardi di shekel, 61 miliardi di franchi. Lo ha stimato il governatore della Banca centrale Amir Yaron riferendosi alle spese per difesa e bisogni civili e alle perdite di gettito fiscale negli anni 2023-2025.

Yaron, citato dai media, ha poi avvertito che i costi per la sicurezza e la guerra per i civili sono “significativi” e rappresentano un onere di bilancio. Inoltre si prevede che il futuro budget per la sicurezza crescerà in modo permanente e avrà un impatto macroeconomico, ha aggiunto mettendo in guardia dal dare ai militari un “assegno in bianco”.