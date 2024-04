Gaza: oltre sono 34’000 morti secondo fonti palestinesi

(Keystone-ATS) Il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 34’049, di cui 37 nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità di Hamas. I feriti sono 76’901, secondo la stessa fonte.

Intanto stando a quanto rifeirsce l’agenzia di stampa palestinese Wafa almeno 10 persone, tra cui sei bambini, sono state uccise in attacchi aerei notturni contro la città di Rafah. Fonti mediche hanno riferito che aerei da guerra israeliani hanno preso di mira una casa appartenente alla famiglia Radwan, nel quartiere Tal Al-Sultan della città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza, provocando la morte di nove persone, tra cui sei bambini e donne. Contemporaneamente, un civile è rimasto ucciso nel bombardamento di una casa a est della città di Rafah.

Nel frattempo secondo il Wall Street Journal, la leadership di Hamas sta valutando la possibilità di spostare la propria base politica fuori dal Qatar: una mossa che, scrive, probabilmente metterà in subbuglio le dinamiche dei colloqui per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi che Doha sta mediando.

Il giornale americano cita una fonte araba, secondo la quale “i colloqui si sono già nuovamente bloccati, e ci sono pochissimi segnali o previsioni che possano riprendere in tempi brevi” e “sta crescendo la sfiducia tra Hamas e i negoziatori”.

Il Wsj, che è stato ripreso anche da Haaretz e dal Times of Israel, ha riferito che l’organizzazione islamica palestinese ha contattato almeno due paesi della regione mediorientale per un’eventuale ricollocamento. Fra le ipotesi sul tavolo, secondo una delle fonti, ci sarebbe l’Oman. Quest’ultimo, contattato dal giornale, non ha commentato.