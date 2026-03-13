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GB: Reuters svela l’identità di Banksy

Keystone-SDA

Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva.

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(Keystone-ATS) Un’imponente inchiesta condotta dall’agenzia di stampa britannica Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo di Banksy si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol (Inghilterra, Gran Bretagna) nel 1973 e che, in seguito, ha assunto il nome di David Jones.

La scoperta è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell’elusivo artista di strada inglese.

Il centro dell’inchiesta si è focalizzato sulle opere apparse in Ucraina alla fine del 2022, la cui paternità era stata confermata dallo stesso Banksy tramite il suo profilo sulla rete sociale Instagram. Sono stati così confermati i sospetti su Gunningham avanzati a suo tempo dal tabloid londinese Daily Mail.

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