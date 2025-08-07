The Swiss voice in the world since 1935

GB: Starmer, primi migranti trattenuti per rimpatrio in Francia

"Abbiamo trattenuto i primi migranti illegali in base al nostro nuovo accordo prima di rimpatriarli in Francia". Lo ha annunciato sul suo profilo X il premier laburista britannico Keir Starmer.

(Keystone-ATS) Ieri è entrata in vigore l’intesa raggiunta col presidente francese Emmanuel Macron che prevede lo schema “uno contro uno” sui respingimenti. L’impegno è quello di trattenere e trasferire in Francia ogni “clandestino” giunto sulle coste inglesi a bordo di una piccola imbarcazione e, in cambio di ognuno di questi, le autorità britanniche accoglieranno un richiedente asilo accampato oltre Manica che ha superato i controlli di sicurezza e idoneità, oltre ad avere familiari in grado di sostenerlo nel Regno Unito.

“Quando dico che non mi fermerò davanti a nulla per proteggere i nostri confini, lo dico sul serio”, ha aggiunto Starmer nella sua dichiarazione dai toni molto forti, che i media hanno paragonato a quelli usati dal presidente americano Donald Trump nel contrasto all’immigrazione illegale. E ancora: “chi infrange la legge entrando in questo paese sarà rimandato indietro”.

Il ministero dell’interno ha precisato che i migranti citati dal premier sono stati trattenuti dopo essere arrivati ieri su una piccola imbarcazione sulle coste inglesi e saranno trasferiti in Francia nelle prossime settimane.

Con questa e altre misure draconiane annunciate negli ultimi giorni, il governo laburista sta tentando di portare avanti la promessa stretta post-Brexit ai confini nonostante la serie di risultati deludenti, a partire dagli oltre 25’000 migranti già sbarcati a ritmo record dall’inizio del 2025.

