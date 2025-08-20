Germania, neonazista cambia sesso per andare in carcere femminile

Keystone-SDA

Un neonazista tedesco, Sven Liebich, condannato per una serie di reati, tra cui incitamento all'odio, sconterà la pena in un carcere femminile: è quanto accade in Germania e che sta facendo discutere l'opinione pubblica tedesca.

(Keystone-ATS) Liebich ha chiesto di modificare il proprio sesso registrato all’anagrafe, ricorrendo ad una possibilità ammessa dalla nuova legge che il governo del Semaforo aveva fatto approvare nella passata legislatura.

Mentre continuava la sua battaglia legale, perdendo in tutti i gradi di giudizio, per i suoi comportamenti nella scena dell’estrema destra tedesca, Liebich, ora Marla Svenja, faceva richiesta di modificare il proprio sesso. Una volta che la sua domanda è stata accolta, potrà scontare la pena che gli è stata inflitta in una struttura femminile.

Così Liebich ha annunciato sul social X che il 29 agosto prossimo comincerà la detenzione e, prima di entrare in carcere, sarà anche a disposizione per interviste: secondo molti si tratta solo di una trovata per criticare la riforma che facilita le procedure per la modifica del sesso. Del resto in passato Liebich non aveva mai nascosto le sue posizioni apertamente omofobe e transfobiche.

Alla rete Mdr il procuratore capo di Halle Dennis Cernota ha dichiarato che ci sarà un colloquio di ammissione quando la detenuta arriverà al carcere femminile di Chemnitz. A quel punto la direzione della prigione potrà stabilire se la detenzione rappresenta una minaccia per la sicurezza e l’ordine all’interno del carcere: in questo caso sarà necessario un trasferimento.