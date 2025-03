Ginevra e Zurigo: oppositori russi manifestano contro la guerra

Keystone-SDA

Circa cinquanta oppositori russi si sono riuniti questo pomeriggio sulla Place des Nations a Ginevra per chiedere la fine della guerra in Ucraina e del regime autoritario di Vladimir Putin. Anche a Zurigo un'analoga manifestazione ha riunito una ventina di persone.

(Keystone-ATS) Le manifestazioni si inseriscono in una giornata mondiale di azione degli oppositori russi al conflitto che ha interessato diverse città. Secondo un fotografo di Keystone-ATS, la manifestazione davanti al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra ha riunito una cinquantina di persone.

“Ci alziamo per denunciare con fermezza la propaganda di Putin, che mente quando afferma che i russi sostengono all’unanimità la sua guerra in Ucraina. Siamo la voce di coloro che sono stati messi a tacere in Russia sotto la minaccia di una brutale repressione”, si legge in un comunicato di Russia Futura – Svizzera.

A Zurigo, una ventina di persone hanno manifestato sulla Europaplatz, vicino alla stazione centrale, ha dichiarato a Keystone-ATS Andrey Lipattsev, membro del comitato della stessa organizzazione. La richiesta principale è il rilascio dei prigionieri politici in Russia.

Gli oppositori hanno formulato quattro richieste prioritarie. Chiedono che il presidente russo Vladimir Putin “fermi immediatamente la guerra in Ucraina, ritiri le truppe russe dall’Ucraina e si dimetta”. Chiedono poi alla comunità internazionale di “sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro il regime criminale russo e di tagliare i legami economici con esso”.

Chiedono pure alla comunità internazionale di “includere il rilascio dei prigionieri politici russi tra le condizioni per un eventuale cessate il fuoco in Ucraina e di offrire asilo ai russi che fuggono dalla repressione e dal servizio di leva”. Infine, gli oppositori russi chiedono alla Svizzera di “unirsi al regime di sanzioni globali dell’UE contro i responsabili delle violazioni dei diritti umani”.