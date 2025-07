Perché cinque Paesi europei vogliono reintrodurre le mine antiuomo

Uomini afghani che hanno perso le gambe a causa di mine antiuomo imparano a usare le loro nuove protesi presso il centro di riabilitazione fisica del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a Kabul, Afghanistan, nel 2022. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Di fronte alla minaccia militare russa in Europa, i Paesi baltici, la Polonia e la Finlandia hanno deciso di ritirarsi dal trattato che vieta le mine antiuomo. Sebbene il numero di vittime causate da queste armi sia fortemente diminuito, la loro decisione potrebbe compromettere decenni di progressi. Spiegazioni.

In una dichiarazione congiuntaCollegamento esterno, pubblicata il 18 marzo 2025, i ministeri della Difesa di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno annunciato l’intenzione di ritirarsi dalla Convenzione di Ottawa. Questo trattato storico vieta l’uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di mine antiuomo. Dalla sua creazione nel 1997, nessuno Stato si era ancora ritirato. A seguire, il 1° aprile, anche la Finlandia ha annunciato il proprio ritiro. Ecco cosa c’è da sapere in quattro domande e risposte.

Perché questi Paesi vogliono lasciare la convenzione?

Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia – tutti membri dell’Alleanza atlantica (NATO) e vicini diretti della Russia o del suo alleato Bielorussia – hanno citato la minaccia militare russa come ragione principale per ritirarsi dalla Convenzione sulla poibizione delle mine antiuomo.

Di fronte a un contesto di sicurezza deteriorato in Europa, hanno indicato di non volersi privare di quello che considerano uno strumento di dissuasione militare. I Paesi baltici e la Polonia hanno dichiarato che si tratta di “un messaggio chiaro”: sono “pronti a utilizzare tutti i mezzi necessari” per la loro difesa.

Questi annunci arrivano mentre i membri europei della NATO cercano di assicurare la propria difesa di fronte a un alleato statunitense la cui affidabilità è incerta. Il presidente Donald Trump ha lasciato intendere più volte che gli Stati Uniti potrebbero non difendere i Paesi dell’Alleanza che non rispettano i loro impegni in materia di spese militari.

Diverse potenze non hanno mai firmato la Convenzione di Ottawa. Tra queste, la Cina, l’India, l’Iran, Israele, la Russia, il Pakistan e gli Stati Uniti. Ad oggi, 165 Stati sui 193 riconosciuti dall’ONU hanno firmato il trattato.

La Russia si serve di mine antiuomo nel quadro della sua invasione in Ucraina, che è diventata il Paese più minato al mondo, secondo l’ONU. L’esercito ucraino avrebbe anch’esso utilizzato questi ordigni, secondo l’ONG Human Rights Watch.

Perché questo ritiro è controverso?

La decisione di questi cinque Paesi ha suscitato una viva indignazione tra chi difende il diritto internazionale e le ONG che hanno militato per anni per la creazione della Convenzione di Ottawa.

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, si è detto “gravemente preoccupato” dalla decisione di questi Stati che rischia “d’indebolire la protezione dei civili e di compromettere due decenni di un quadro normativo che ha permesso di salvare innumerevoli vite”.

Da parte sua, la presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Mirjana Spoljaric, ha parlato di un “cambiamento di rotta pericoloso”, constatando che “il consenso mondiale che faceva delle mine antiuomo un simbolo di disumanità comincia a incrinarsi”.

Questo trattato ha un forte valore simbolico, poiché è stato il primo a vietare un’intera classe di armi per ragioni umanitarie. Oggi, gli ambienti pacifisti temono un effetto domino. Ovvero che la partenza di questi Paesi spinga altri Stati a lasciare la convenzione o altri trattati di disarmo. Per loro, è essenziale mantenere uno stigma attorno a queste armi.

Qual è il problema di queste armi?

Gli esperti e le ONG mettono in evidenza il pesante tributo pagato dalle popolazioni. Oltre l’80% delle vittime di mine antiuomo sono civili, di cui circa il 40% bambini, secondo il CICR.

Sepolte nel terreno, queste armi continuano a fare vittime decenni dopo la fine delle ostilità. Ancora oggi, innocenti vengono uccisi o mutilati da mine antiuomo in Cambogia, Bosnia-Erzegovina, o in Afghanistan. Questo perché le operazioni di sminamento sono tanto delicate quanto costose e richiedono molto tempo. All’inizio dell’anno, questi progetti hanno inoltre subito un rallentamento a causa dei tagli di bilancio dell’amministrazione Trump, sebbene essa affermi di aver ripristinato alcuni programmi.

In seguito alla creazione della Convenzione di Ottawa, il numero annuale di vittime – decessi e feriti – delle mine antiuomo è fortemente diminuito, passando da 25’000 nel 1997 a poco più di 3’000 nel 2013. Nel 2023, era salito a 5’700, con numerose vittime registrate in Ucraina e in Myanmar. Parallelamente, scorte che rappresentano circa 55 milioni di mine sono state distrutte, mentre il numero di Paesi produttori è passato da diverse decine a soltanto pochi.

Si osserva un declino generalizzato del disarmo?

L’anno scorso, la Lituania aveva annunciato il suo ritiro dalla Convenzione che vieta le munizioni a grappolo. Questo trattato costituisce uno degli altri pilastri del disarmo umanitario – un pacchetto di cinque convenzioni, tra cui quella di Ottawa, e quelle che vietano le armi biologiche/chimiche e nucleari.

Già all’epoca, il timore era che questa scelta causasse un effetto domino. Intervistato da Swissinfo, il professor Keith Krause, del Geneva Graduate Institute, parlava di una “erosione incontestabile dell’impegno a favore del disarmo umanitario e dell’architettura del disarmo mondiale”, citando il ritiro degli Stati Uniti e della Russia dai trattati sulle forze nucleari a raggio intermedio e sul divieto completo degli esperimenti nucleari, rispettivamente nel 2019 e nel 2023.

Gli eventi recenti sembrano confermare l’ipotesi di un indebolimento di queste convenzioni destinate a proteggere i civili in tempo di guerra.

Testo riletto e verificato da Virginie Mangin/sj

Tradotto con l’ausilio dell’IA/mrj

