Givaudan: l’utile supera 1 miliardo, è la prima volta nella storia

Affari a gonfie vele per Givaudan: la multinazionale ginevrina, numero uno al mondo nel settore degli aromi e dei profumi, ha visto nel 2024 aumentare il fatturato, grazie alla crescita dei volumi di vendita.

(Keystone-ATS) E per la prima volta nella storia aziendale la società ha guadagnato oltre un miliardo di franchi.

Stando ai dati diffusi di primo mattino i ricavi si sono attestati a 7,4 miliardi di franchi, con una progressione del 7% su cui hanno avuto un impatto negativo i cambi. A livello organico, cioè al netto di acquisizioni e dismissioni nonché di effetti valutari, l’incremento si è attestato al 12%, con passi avanti in tutte le regioni e in ogni segmento di attività.

Grazie al maggiore smercio è aumentata anche la redditività: il risultato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 20% a 1,8 miliardi, con il corrispondente margine che è passato dal 21,3% al 23,8%; l’utile netto si è attestato a 1,1 miliardi di franchi (+22%), il più alto mai raggiunto.

Gli azionisti potranno contare su un dividendo di 70,00 franchi per azione, 2 franchi in più rispetto all’anno precedente. Il gruppo conferma così una tradizione di crescita delle elargizioni per i proprietari: ha infatti aumentato il suo dividendo ogni anno dalla sua entrata in borsa nel 2000.

L’impresa non ha comunicato alcun obiettivo per l’attuale esercizio. A medio termine la società punta a una crescita organica di almeno il 4-5% all’anno nel ciclo quinquennale che arriva sino alla fine del 2025.

“Siamo molto soddisfatti della nostra performance finanziaria nel 2024”, afferma il Ceo Gilles Andrier, citato in un comunicato. “Questi risultati da leader del settore confermano ancora una volta la posizione unica della società e siamo orgogliosi dell’intera organizzazione Givaudan per aver conseguito cifre eccezionali”.

Givaudan è stata fondata nel 1895 a Zurigo da due fratelli, Léon e Xavier Givaudan, ma le sue radici vengono fatte risalire sino al 1768 e alle profumerie di Grasse, in Provenza. Nel 1898 l’azienda si spostò a Ginevra e creò uno stabilimento a Vernier. Oggi il gruppo è presente in tutto il mondo con decine di siti di produzione. Givaudan stima che la sua quota di mercato nei settori di attività di sua competenza sia la più ampia fra le imprese attive nel ramo.