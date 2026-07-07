Givaudan acquisisce una partecipazione in Microcaps

Keystone-SDA

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La multinazionale ginevrina degli aromi e dei profumi Givaudan ha acquisito una partecipazione, non precisata, in Microcaps, spin-off del Politecnico federale di Zurigo specializzato nelle tecnologie di incapsulamento.

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(Keystone-ATS) I dettagli finanziari di questa operazione non sono stati resi noti.

Il gruppo ginevrino intende così “rafforzare le proprie capacità nel campo dell’incapsulamento, consolidando le proprie competenze nel settore dell’innovazione in materia di profumi”, si legge in un comunicato pubblicato oggi. La collaborazione tra le due aziende consentirà inoltre di sviluppare competenze nel settore della profumeria fine analcolica.

Lo spin-off zurighese, guidato da Alessandro Ofner e Michael Hagander, ha sviluppato una tecnologia microfluidica che offre soluzioni di incapsulamento destinate ai settori cosmetico, alimentare e farmaceutico.