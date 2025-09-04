The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Google deve pagare 425 milioni per violazione privacy utenti

Keystone-SDA

Google è stata condannata a pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportata dai media americani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il gigante del web è stato riconosciuto colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati di questi utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione, ha concluso la giuria.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
65 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR