GR: cantone patrono della settimana bianca per giovani a Lenk

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dal 2 all’8 gennaio a Lenk, nell’Oberland bernese, si tiene la tradizionale settimana bianca per ragazzi e ragazze dai 13 ai 14 anni. Per l’edizione 2025 il ruolo di patrono va al Canton Grigioni.

Sessanta dei 600 giovani, che potranno partecipare al campo di sport invernale più grande della Svizzera, proverranno sicuramente dai Grigioni. È uno dei benefici, di cui gode il patrono dell’evento, scrive l’Ufficio per la scuola popolare e lo sport in un comunicato. Con questa nomina conferita da Swiss-Ski il cantone vuole dare risalto alla propria competenza in materia di sport sulla neve e porre in risalto il trilinguismo. “Progettiamo quiz divertenti e video umoristici per sensibilizzare i giovani nei confronti delle nostre tre lingue cantonali”, ha spiegato Thierry Jeanneret, capo della sezione sport dell’ufficio cantonale.

Il termine d’annuncio scade alla fine di settembre. Come da tradizione, i partecipanti verranno estratti a sorte.

80 anni di storia

Ogni anno 600 giovani provenienti da tutta la Svizzera hanno la possibilità di trascorrere una settimana sugli sci o sulla tavola da snowboard nell’Oberland bernese. Una storia che si ripete da oltre 80 anni. Gli adolescenti possono cimentarsi anche in altre discipline sportive come lo sci di fondo e lo snowblades. Grazie all’Associazione svizzera dei paraplegici e PluSport anche adolescenti con disabilità fisiche e mentali possono partecipare al campo.