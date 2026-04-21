GR: il Passo del Flüela si risveglia dal letargo

GR: Il Passo della Flüela si risveglia dal letargo Keystone-SDA

Il valico che collega Davos (GR) a Susch (GR) in Bassa Engadina riapre oggi alle 16, ha comunicato l'Ufficio tecnico retico. È il primo passo a levare la chiusura invernale nei Grigioni. Seguiranno nei prossimi giorni l'Oberalp e lo Spluga.

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(Keystone-ATS) Il collegamento fra Splügen e l’Alta Valle Spluga riaprirà probabilmente il 24 aprile. Lo stesso giorno pure la strada dell’Oberalp fra Sedrun e Andermatt dovrebbe essere nuovamente transitabile.

Il 22 maggio è invece prevista la riapertura del Passo dell’Albula fra La Punt Chamues-ch e Bergün e il Passo del San Bernardino. Sempre in maggio è in programma l’apertura dell’Umbrail fra la Val Monastero e Bormio in Valtellina.

L’ultimo passo a risvegliarsi dalla chiusura invernale sarà la Forcola di Livigno, che collega l’omonima località valtellinese alla Valposchiavo. L’apertura è fissata per il primo giugno.