GR: incidente in moto sul Passo del Forno, due feriti

Un motociclista 54enne ha perso il controllo della sua due ruote a causa della forte pioggia sulla strada del Passo del Forno (GR) nel primo pomeriggio di ieri. Nella caduta, sono rimasti feriti sia lui sia la sua passeggera.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato attorno alle 12:45 in territorio di Zernez (GR). La moto è scivolata sulla corsia opposta finendo sul terrapieno in salita, ha indicato la polizia cantonale grigionese in una nota odierna.

La coppia di malcapitati è stata trasportata all’ospedale di Scuol.