GR: si investono più di 25 milioni di franchi nelle foreste

(Keystone-ATS) Il Governo retico ha approvato un credito di 25,1 milioni di franchi, su un costo totale di circa 30 milioni, a favore della gestione forestale. I fondi saranno utilizzati per i boschi di protezione, per la biodiversità e per le aree fuori dal bosco di protezione.

Il progetto prevede il trattamento di 3042 ettari di bosco all’interno di cinque programmi regionali di manutenzione, si legge nella nota diramata oggi dal Governo grigionese. Le misure previste consentiranno anche di preservare e migliorare l’habitat degli animali selvatici. Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2025.

La manutenzione delle foreste in un cantone di montagna comporta ogni anno una spesa crescente. Nel 2023, su un totale di 216’000 ettari di bosco, le aziende forestali pubbliche hanno curato 3’546 ettari. Secondo un rapporto pubblicato la scorsa settimana, l’attenzione è stata rivolta principalmente alle foreste di protezione e alla biodiversità.

Inoltre, i selvicoltori si occupano ogni anno della manutenzione di oltre 150 ettari di foresta giovane nell’ottica del cambiamento climatico. “Una giusta composizione delle specie arboree può ridurre i rischi e quindi aumentare la protezione dai pericoli naturali”, si legge nel rapporto.

Dal 2020, il Cantone dei Grigioni partecipa al progetto nazionale dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio nella sperimentazione di piantagioni di specie arboree a prova di futuro. Attraverso 57 coltivazioni pilota in tutta la Svizzera, di cui otto situate nei Grigioni, i ricercatori mirano a identificare le specie arboree che, oltre a prosperare già oggi, saranno adatte alle condizioni climatiche della fine del XXI secolo.