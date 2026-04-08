GR: utile e produzione di energia in calo per Repower

Keystone-SDA

Redditività in calo nel 2025 per Repower. L'esercizio dell'azienda energetica si è chiuso con un risultato operativo di 133 milioni di franchi, diminuito del 24% rispetto all'anno precedente. L'utile netto si è stabilito a 101 milioni (-27%).

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(Keystone-ATS) La produzione di energia elettrica complessiva è stata pari a 2’147 GWh, in calo del 19% a causa delle precipitazioni inferiori alla media. Oltre la metà dell’energia prodotta proviene dall’idroelettrico (56%). La produzione degli impianti fotovoltaici continua a crescere in modo significativo, scrive stamattina il gruppo in un comunicato stampa.

“Repower resta solidamente capitalizzata e dimostra una buona capacità di tenuta operativa”, affermano i vertici, definendo il risultato d’esercizio “al di sopra della media pluriennale”. Ancora una volta è l’attività di negoziazione internazionale a contribuire al “buon risultato”, malgrado un mercato caratterizzato da una forte volatilità. A ciò si aggiunge una situazione complessa fra portate idriche inferiori alla media, prezzi molto bassi o negativi dovuti al fotovoltaico e le oscillazioni influenzate dal contesto geopolitico.

Investimenti in forte crescita

L’azienda ha generato anche un valore aggiunto a livello regionale. Nel 2025 sono stati assegnati incarichi per oltre 30 milioni di franchi a imprese nei Grigioni. “Attraverso canoni per i diritti d’acqua, altri oneri di concessione e imposte, 28,5 milioni di franchi sono confluiti direttamente nelle casse dei comuni e del Cantone”, scrive Repower. Alla fine dell’anno scorso l’azienda impiegava, 747 dipendenti, di cui 466 nei Grigioni.

L’anno scorso l’azienda ha investito complessivamente 142 milioni di franchi, l’80% in più rispetto al 2024. L’anno scorso sono terminati i lavori alle centrali di Campocologno e Cartiera e il rinnovo parziale della centrale di Klosters. L’autunno scorso l’impianto solare alpino sopra Klosters, in Prettigovia, ha iniziato a produrre elettricità. Secondo Repower è la prima centrale di questo tipo in Svizzera. Attualmente è invece in corso la modernizzazione della presa dell’acqua a Miralago.