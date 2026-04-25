GR: violento scontro tra due auto nei pressi di Zizers, 3 feriti

Keystone-SDA

Tre persone sono rimaste ferite e hanno dovuto essere ricoverate ieri a fine pomeriggio dopo uno scontro tra due vetture avvenuto in territorio di Zizers, località della Valle del Reno grigionese tra Coira e Landquart. La dinamica dell'incidente è oggetto d'indagine. I danni alle due automobili sono ingenti.

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(Keystone-ATS) Il “violento” scontro, “frontale-laterale”, è avvenuto poco prima delle 18.00 nei pressi di una rotonda che funge anche da uscita autostradale. In una macchina si trovavano un 74enne e una passeggera, nell’altra un 43enne, riferisce oggi in un comunicato la polizia cantonale grigionese senza fornire altre indicazioni sui tre feriti, tutti trasportati all’ospedale cantonale del capoluogo retico. Entrambi gli automobilisti intendevano dirigersi verso Trimmis: l’anziano viaggiava da sud sulla strada, la H3, che scorre parallela all’autostrada A13, l’altro intendeva svoltare a sinistra dalla rotonda, pure lui diretto a nord.

Durante i rilievi dell’incidente, il traffico in direzione di Trimmis sulla H3 è stato interrotto per circa due ore. Oltre agli agenti di polizia, sul posto sono intervenuti tre squadre del servizio di soccorso di Coira e 22 pompieri da Landquart.