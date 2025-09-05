La disinformazione sulla Svizzera è anche un problema di sicurezza

Non tutte le informazioni errate possono essere classificate come disinformazione. Infatti, si parla di disinformazione quando vengono diffuse notizie false o fuorvianti con un intento manipolatorio.

Nelle democrazie, come afferma l’esperto britannico di intelligence Rory Cormac, la disinformazione fa leva sulle linee di frattura, puntando su temi polarizzanti che hanno il potenziale di dividere la società.

Un caso esemplare in Svizzera risale all’autunno 2022, quando un manifesto falsificato, diffuso tramite i social media, invitava a denunciare i vicini che riscaldavano troppo le proprie abitazioni. L’obiettivo del poster era alimentare il timore di una crisi energetica e di uno Stato sempre più autoritario. Gli autori intendevano sfruttare anche la frattura già esistente all’interno della società elvetica riguardo alle conseguenze economiche qualora la Svizzera avesse adottato le sanzioni internazionali contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Il manifesto falsificato risultava credibile, anche perché la hotline per le denunce corrispondeva a un vero numero telefonico di un’autorità federale.

Ciononostante, il poster è stato smascherato rapidamente e i media hanno dato ampia notizia della manipolazione. Tuttavia, chi già metteva in dubbio la credibilità di giornali, radio e TV, probabilmente non ha creduto a questa smentita.

Opinioni divergenti sulla resilienza

In Svizzera non c’è unanimità sulla capacità di resilienza nei confronti della disinformazione. Il fatto che il Paese sia piccolo, con quattro lingue nazionali, strutturato in modo federalista e non membro dell’UE, lo rende un obiettivo poco attraente. Inoltre, le cittadine e i cittadini sono abituati a formarsi un’opinione in vista di una votazione popolare. Quasi ogni tre mesi devono documentarsi su un oggetto complesso e spesso sono confrontati con slogan esagerati e materiale informativo impreciso. Per questo motivo dovrebbero essere più attenti nei confronti della disinformazione. Questa è una delle conclusioni presentate nel manuale “Digitalizzazione della democrazia svizzera“.

C’è chi afferma, invece, che la disinformazione è particolarmente dannosa proprio a causa delle votazioni popolari. È almeno quanto sostiene Touradj Ebrahimi. Il professore del Politecnico federale di Losanna sostiene che la nostra democrazia necessita di una popolazione informata per votare: un voto che un attore internazionale potrebbe influenzare con una campagna di disinformazione.

Va ricordato che la Svizzera è oggetto di disinformazione su temi d’interesse internazionale e meno su quelli di politica interna. Questo è dovuto al fatto che numerose organizzazioni internazionali hanno sede nella Confederazione e che il Paese è fortemente globalizzato sia sul piano politico che su quello economico.