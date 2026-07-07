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Guy Parmelin parla di vino e di calcio con l’equipaggio dell’ISS

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha parlato con l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In un video pubblicato su X, ha chiesto tra l'altro che cosa un politico possa imparare dagli astronauti e se nello spazio ci sia del vino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Parmelin ha tenuto la conversazione durante una visita presso l’agenzia spaziale statunitense NASA a Houston. L’equipaggio dell’ISS ha risposto in condizioni di assenza di gravità, mostrando anche una bandiera svizzera.

Il presidente della Confederazione ha posto all’equipaggio diverse domande, tra cui alcune sulla loro vita quotidiana nello spazio. Ha voluto sapere, ad esempio, se le astronaute e gli astronauti potessero seguire le partite dei Mondiali di calcio e se sull’ISS fosse disponibile del vino.

A quest’ultima domanda l’astronauta Sophie Adenot ha risposto negativamente: l’alcol non è consentito sulla stazione spaziale anche per motivi tecnici.

Parmelin ha detto, sorridendo, che preferisce rimanere sulla Terra. Al termine ha chiesto all’equipaggio una foto del Lago Lemano visto dallo spazio. L’equipaggio gli ha assicurato che immagini di questo tipo sono già disponibili e che gliele avrebbe fatte avere.

Parmelin aveva già condiviso in precedenza su X immagini della sua visita alla NASA.

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