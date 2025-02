Ha rubato dei cioccolatini, coppia indiana uccide colf 13enne

Le autorità pachistane hanno arrestato una coppia nel nord-est del Paese sospettata di aver ucciso una domestica 13enne che avrebbe rubato loro dei cioccolatini, riporta la Bbc.

(Keystone-ATS) La ragazza, che aveva un solo nome – Iqra – è morta per ferite multiple in ospedale mercoledì scorso e secondo un’indagine preliminare della polizia era stata torturata.

Il caso, nella città di Rawalpindi della provincia del Punjab, ha scatenato un’indignazione diffusa e post con l’hashtag ‘#JusticeforIqra’ hanno raccolto decine di migliaia di visualizzazioni e hanno riacceso il dibattito sul lavoro minorile e il maltrattamento delle lavoratrici domestiche. Le leggi relative al lavoro minorile possono variare in tutto il Paese, ma i bambini di età inferiore ai 15 anni non possono essere impiegati come lavoratori domestici nella provincia del Punjab.

“Mi sono sentito completamente distrutto dentro quando è morta”, ha detto alla Bbc il padre di Iqra, Sana Ullah. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dalla polizia per sua figlia mercoledì scorso: quando è corso in ospedale, ha visto Iqra sdraiata su un letto, priva di sensi, e pochi minuti dopo l’ha vista morire. Iqra aveva iniziato a lavorare come domestica dall’età di otto anni: suo padre, un contadino di 45 anni, ha detto di averla mandata a lavorare perché era indebitato. La giovane era al servizio nella famiglia di Rawalpindi, che ha otto figli, da due anni e guadagnava l’equivalente di circa 27 euro al mese.