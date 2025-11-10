Hamas, ‘da Israele violazioni tregua quotidiane e continue’

Keystone-SDA

Hamas afferma che dall'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco il mese scorso, Israele "non ha cessato le sue violazioni quotidiane e continue". E' quanto si legge su Al-Jazeera, che cita la dichiarazione pubblicata su Telegram.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli attacchi israeliani, secondo Hamas, hanno ucciso 271 persone a Gaza, di cui oltre il 90% civili. Gli attacchi hanno anche ferito 622 persone, di cui il 99% civili. Le forze israeliane hanno arrestato 35 palestinesi, di cui 29 ancora detenuti. Inoltre secondo il gruppo, Israele ha “demolito quotidianamente e sistematicamente le case all’interno della Linea Gialla, la linea di ritiro temporanea delle forze israeliane; continua a impedire l’ingresso degli aiuti umanitari forniti dall’Unrwa e non ha consentito l’ingresso di almeno 600 camion di aiuti umanitari al giorno, come concordato, inclusi 50 camion di vari tipi di carburante”.

Inoltre Hamas afferma di aver “rispettato l’attuazione” dell’accordo di cessate il fuoco, consegnando i 20 prigionieri ancora vivi entro 72 ore “nonostante le condizioni estremamente difficili sul campo create dalla guerra”. Ed ha aggiunto di essere riuscito a recuperare 24 dei 28 corpi e, tramite intermediari e la Croce Rossa, di aver fornito le coordinate per altri corpi situati in aree sotto il controllo israeliano.