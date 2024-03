Hamas, sospendere il lancio aereo di aiuti dopo i 12 annegamenti

1 minuto

(Keystone-ATS) Hamas ha chiesto ai Paesi donatori di interrompere i lanci aerei dopo che 12 persone sono annegate nel tentativo di recuperare gli aiuti alimentari paracadutati dal mare al largo della costa mediterranea di Gaza.

Hamas e l’Euro-Med Human Rights Monitor, una organizzazione non governativa (Ong) con sede a Ginevra, hanno dichiarato che altre sei persone sono rimaste uccise durante gli scontri per ottenere gli aiuti. “La gente sta morendo solo per avere una scatoletta di tonno”, ha detto all’Afp Mohamad al-Sabaawi, residente a Gaza.

Hamas ha anche chiesto a Israele di consentire l’ingresso di più camion di aiuti nel territorio, che le Nazioni Unite hanno avvertito essere sull’orlo di una “carestia provocata dall’uomo” dopo quasi sei mesi di combattimenti.