I 77 anni di Camilla, festeggiata in famiglia dopo King’s Speech

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Celebrazione in famiglia, dopo gli impegni ufficiali del mattino al fianco di re Carlo III nella solenne cerimonia parlamentare del King’s Speech, per la regina Camilla che proprio oggi compie 77 anni: uno in più del consorte sovrano britannico.

In buona forma, ma provata dalla necessità di compensare nei mesi scorsi i forfait sul fronte dei doveri pubblici e di rappresentanza dinastica di altri membri della Royal Family, dopo le diagnosi di cancro fatte sia a re Carlo sia a Kate, consorte dell’erede al trono William, la regina ha svolto anche oggi impeccabilmente il proprio compito di sostegno al marito: tornato all’attività pubblica da circa tre mesi, e tuttavia ancora alle prese con gli effetti delle cure anti-tumorali.

Camilla si è mostrata elegante, in abito bianco e con indosso la corona cerimoniale di rito, durante la liturgia dell’inaugurazione di una nuova sessione del Parlamento di Westminster. Poi il ritorno in carrozza a palazzo, accompagnato dalla diffusione sui profili social di corte di vari messaggi augurali.

Fra i primi e più affettuosi, risaltano proprio quelli dei principi di Galles, “William e Catherine”: che sul profilo di Kensington Palace pubblicano una bella foto sorridente della regina, in giardino e circondata dai fiori, corredata da una didascalia in cui augurano “a Sua Maestà un compleanno molto felice!”.