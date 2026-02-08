I conservatori del premier verso la vittoria in Thailandia

Keystone-SDA

Il partito conservatore che ha espresso il primo ministro in carica si avvia a vincere le elezioni in Thailandia. Lo riporta la televisione nazionale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le proiezioni di Channel 3, il partito Bhumjaithai di Anutin Charnvirakul avrebbe ottenuto 198 seggi su 500 in parlamento, mentre il Partito Popolare progressista ne avrebbe ottenuti 97, nonostante fosse in testa nei sondaggi pre-voto. Il Pheu Thai di Thaksin Shinwatra era terzo con 86.

“Riconosciamo di non essere arrivati primi”, ha detto il leader del People’s Party, Natthaphong Ruengpanyawut, ai giornalisti. “Rispettiamo il nostro principio che il partito che arriva primo ha il diritto di formare il governo”.