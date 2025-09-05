The Swiss voice in the world since 1935

Idf, ‘colpito a Gaza City grattacielo utilizzato da Hamas’

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito a Gaza City un grattacielo che, a suo dire, era utilizzato da Hamas, dopo che Israele aveva dichiarato di prepararsi a conquistare la città.

(Keystone-ATS) “All’interno dell’edificio, Hamas ha installato infrastrutture utilizzate per preparare e condurre attacchi contro le truppe dell’esercito israeliano nella zona”, si legge nel comunicato dell’esercito.

“Prima dell’attacco, sono state adottate misure precauzionali per limitare i danni ai civili”, ha aggiunto. Poco prima la Forza di difesa israeliana (Idf) aveva annunciato che “nei prossimi giorni” sarebbero stati presi di mira i grattacieli di Gaza City.

Da parte sua il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, aveva affermato che Israele aveva emesso il suo primo avviso formale di evacuazione ai residenti di un edificio a più piani nella città di Gaza in vista di un imminente attacco, avvisando che le operazioni dell’Idf non faranno che intensificarsi finché Hamas non accetterà i termini di Israele per un accordo di cessate il fuoco.

“Ora il catenaccio sta per essere rimosso dalle porte dell’Inferno a Gaza”, ha scritto su X. “Una volta aperta la porta, non verrà più chiusa”..

