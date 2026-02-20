The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Ignazio Cassis ribadisce impegno OSCE in Bosnia-Erzegovina

Keystone-SDA

Il presidente in carica dell'OSCE, Ignazio Cassis, ha sottolineato oggi a Sarajevo l'importanza del rispetto del quadro costituzionale e dell'integrità elettorale in Bosnia-Erzegovina. Il Paese organizzerà le elezioni generali il prossimo ottobre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il consigliere federale, quest’anno alla presidenza dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ha concluso oggi una visita ufficiale a Sarajevo. Qui ha incontrato il ministro degli esteri della Bosnia-Erzegovina, Elmedin Konaković, e la Commissione elettorale centrale, indica l’OSCE in una nota.

Le discussioni hanno riguardato il rispetto del quadro costituzionale, il buon funzionamento delle istituzioni statali e la necessità di evitare discorsi divisivi. In vista delle elezioni generali di ottobre, l’integrità del processo elettorale e il sostegno dell’OSCE alle riforme democratiche sono stati anche al centro degli incontri.

Cassis ha ribadito l’impegno dell’OSCE a favore della sovranità e dell’integrità territoriale del Paese, nonché il suo sostegno all’Accordo di Dayton, che ha posto fine alla guerra interetnica del 1992-1995.

Questa visita rientra nelle priorità della presidenza svizzera dell’OSCE per il 2026, incentrate sul rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR