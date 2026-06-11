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Il cantante francese Patrick Bruel sotto inchiesta per stupro

Keystone-SDA

Il cantante e attore francese Patrick Bruel, denunciato per violenze sessuali da diverse donne, è stato messo sotto inchiesta ieri sera e lasciato in libertà vigilata dopo due giornate di stato di fermo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le indagini nei confronti di Bruel, 67 anni, uno dei più popolari artisti in Francia, riguardano 4 casi: uno stupro nella regione di Parigi nel 2008, un tentativo di stupro nel 2010 a Bruxelles, un caso di violenza sessuale e molestie nel sud della Francia nel 2019 e uno di molestie ad Ajaccio, in Corsica, nel 2019. In altri 4 casi è indagato ma soltanto in qualità di testimone.

A Bruel è stato comunicato il divieto di lasciare il territorio francese, di entrare in contatto con le vittime e i loro familiari o di recarsi a casa loro. L’artista dovrà anche dimostrare di essersi avviato in un percorso di cure psicologiche e fornire una cauzione di 500.000 euro.

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