“Delle canicole che durano cinque settimane sono possibili”

Quale potrebbe essere la temperatura massima in Svizzera? Quanto tempo potrebbero durare le ondate di calore? Il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) ha approfondito queste domande e ha presentato i peggiori scenari che potrebbero presentarsi per il clima in Svizzera.

A elaborare gli scenari futuri è stato Erich Fischer, climatologo e professore all’ETHZ. La Radiotelevisione pubblica di lingua tedesca SRF gli ha chiesto, tra le altre cose, se le infrastrutture critiche come gli ospedali o i fornitori di elettricità devono prepararsi al peggio.

Erich Fischer Erich Fischer è professore al Politecnico federale di Zurigo (ETHZ). Nel 2007 ha completato il suo dottorato presso l’Istituto per l’atmosfera e il clima dell’ETHZ. In seguito ha lavorato come ricercatore post-doc al National Center for Atmospheric Research (NCAR) a Boulder, Colorado, e come ricercatore ospite all’Università di Reading, in Inghilterra, prima di tornare all’ETHZ.

SRF News: Erich Fischer, l’estate in Svizzera è stata calda in giugno e agosto e piovosa e fresca in luglio…

Il cambiamento climatico non significa più semplicemente bel tempo estivo.

Significa che, in condizioni di alta pressione, quando splende il sole, non si registrano più temperature di 26–27 gradi come in passato, ma molto più elevate: tra i 32 e i 33 gradi.

Il periodo di caldo intenso si è esteso da giugno fino a settembre.

E quando piove, come è successo a luglio, spesso si tratta di piogge torrenziali.

Lei studia i climi estremi. La Svizzera si sta riscaldando più rapidamente del normale?

Dobbiamo continuamente adattare le nostre presentazioni e interviste.

Questo vale in particolare per le giornate e le notti calde: le giornate calde sono diventate di 3,5 gradi più calde rispetto all’inizio del XX secolo, e le notti calde di 4,5 gradi. Ci troviamo in una regione che si sta riscaldando in modo intenso. Se un tempo le notti erano di 17–18 gradi, oggi si registrano temperature di 22–23 gradi.

Qual è il massimo livello di calore possibile in Svizzera?

Sappiamo che esistono dei limiti fisici: non può fare sempre più caldo all’infinito. Secondo i nostri scenari, le temperature massime potrebbero aumentare di 3-6 gradi rispetto ai valori attuali.

A Zurigo, potrebbero raggiungere i 43-44°C, a Basilea e Ginevra i 44-45°C, e in Ticino i 45-46°C.

Si tratta del peggior scenario possibile, non di uno scenario probabile.

Tuttavia, raccomandiamo che le infrastrutture critiche lo prendano in considerazione, per valutare se sarebbero pronte nel caso in cui si verificasse.

Quanto tempo potrebbero durare le ondate di calore?

Questo ci preoccupa ancora di più. Alcuni scenari mostrano che a Zurigo potrebbe fare più di 35 gradi per tre settimane consecutive.

In un altro scenario, con diverse zone di alta pressione, si potrebbe verificare un’ondata di calore di cinque settimane.

In questo caso, la canicola sarebbe interrotta brevemente due volte – come nell’estate torrida del 2003 – per uno o due giorni, ma le temperature tornerebbero poi a salire.

Se le temperature restassero a lungo in una fascia che in passato si raggiungeva solo in pochi giorni, le conseguenze potrebbero essere importanti.

Rivoluzione nelle previsioni meteorologiche In questo momento è in corso una rivoluzione nelle previsioni meteorologiche, afferma il climatologo Erich Fischer. Le grandi aziende tecnologiche hanno sviluppato i propri modelli meteorologici in tempi record. Questi modelli spesso superano quelli esistenti, anche su orizzonti di previsione di cinque o dieci giorni. Tuttavia, secondo Fischer, presentano ancora grandi limiti: sono spesso affidabili, ma non sempre. E proprio nei momenti cruciali, possono fallire. Un esempio sono gli eventi mai verificatisi prima, come una tempesta tipo Lothar o un’ondata di calore che supera tutto ciò che abbiamo conosciuto finora. Secondo Fischer, l’intelligenza artificiale non sarà in grado di prevedere temperature da record né eventi estremi, che diventano sempre più frequenti con il cambiamento climatico.

Non potrà nemmeno prevedere con precisione i temporali in arrivo né l’andamento della prossima estate.

A cosa servono questi scenari?

Metteremo questi dati a disposizione nel prossimo rapporto sugli scenari climatici per la Svizzera, che sarà pubblicato a novembre. Per quanto riguarda l’approvvigionamento elettrico, abbiamo un Centro di scienza dell’energia presso il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ).

Lì stiamo analizzando se il consumo di elettricità aumenterà a causa di un maggiore utilizzo dell’aria condizionata. Parallelamente, vogliamo anche capire gli impatti sulla fauna, negli ambienti acquatici, ma anche sugli animali domestici e da allevamento.

