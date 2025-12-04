Truffata da un falso Brad Pitt: il racconto di una pensionata vodese

Convinta di dialogare con il vero Brad Pitt, la vittima racconta di essersi fatta sottrarre con l'inganno quasi 100'000 franchi. RTS

Per mesi, una pensionata del canton Vaud era convinta di vivere una storia d’amore con Brad Pitt. In realtà era in contatto con un truffatore, che è riuscito a sottrarle diverse decine di migliaia di franchi. La donna ha raccontato la sua disavventura alla RTS.

5 minuti

Per la donna, che qui chiameremo Patricia, tutto inizia nel maggio 2024. Mentre visita la pagina ufficiale di Brad Pitt su Instagram, viene contattata da una persona che si presenta come la manager della star statunitense e le chiede il permesso di metterla in contatto con lui. Patricia accetta. “Abbiamo iniziato a comunicare normalmente, come due persone che s’incontrano, con delicatezza”.

I giorni e le settimane passano. Patricia e il falso Brad continuano a scambiarsi messaggi. “Mi fa molte domande su ciò che provo, su come mi piacciono le cose, su come vedo la vita, e poi un giorno mi fa capire che è innamorato di me”, racconta alla RTS.

Il falso Brad Pitt le chiede di mantenere la discrezione sulla loro relazione, ma non è tipo da nascondere le sue emozioni… “Amore mio, sei tutto per me, ora e per sempre”, le confida. Lei cede: “S’instaura una vera relazione, così mi lascio andare a questo sentimento”.

La truffa

Dopo un po’ di tempo, scatta l’inganno. I due “innamorati” vogliono incontrarsi. Ma il falso Brad Pitt chiede una grossa somma di denaro, giustificandosi così via SMS: “Tesoro, sono 50’000 dollari richiesti dal mio management”. Le spiega che è la tariffa standard per chiunque voglia incontrarlo. In un primo momento lei rifiuta, ma solo temporaneamente.

“Mi sono detta che forse era il loro modo di fare… non sono mai stata in contatto con un attore”. Così effettua un primo versamento di 30’000 dollari, poi altri 20’000. Patricia paga, convinta che questa volta l’incontro avverrà.

L’ingranaggio

Alla fine dell’estate 2024, Brad Pitt, quello vero, è alla Mostra del cinema di Venezia per presentare il suo nuovo film con George Clooney. Patricia pensa che sia arrivato il grande momento. “Preparo un piccolo bagaglio, sperando che mi dica di raggiungerlo”. Il truffatore non lo fa, ma per farsi perdonare le invia dei fiori con questo biglietto: “Ti amo così tanto, tesoro. Non vedo l’ora di passare il resto della mia vita con te. Pitt”.

Patricia è intrappolata nel circolo vizioso di quello che in psicologia si chiama “intensificazione dell’impegno”. Dopo i primi versamenti, è difficile smettere. Le chiede altri 10’000 dollari per spese mediche, poi ancora 10’000.

Alcuni messaggi scambiati tra il falso Brad Pitt e la sua vittima. RTS

Questa ex operatrice sanitaria non naviga nell’oro, eppure cede: “Il fatto che mi convinceva ad andare in banca e pagare mi provocava un enorme stress.” Uno stress che supera con la certezza che Brad Pitt la ami davvero.

La vicenda prende una piega ancora più tragica. Un giorno, il truffatore le propone di raggiungerlo negli Stati Uniti. Lei prende l’aereo per Los Angeles. Attenderà tre settimane in un hotel, da sola, bevendo cocktail nell’attesa dell’amato. Tre settimane dopo, si rassegnerà a tornare in Svizzera, non senza aver versato nel frattempo altri 20’000 dollari.

La denuncia

Di ritorno nella Confederazione, legge la storia di Anne, una francese truffata di oltre 800’000 euro, anche lei da un falso Brad Pitt. Patricia è turbata dalle somiglianze con la sua vicenda, senza però rendersi subito conto di essere anche lei una vittima. La realizzazione avviene solo qualche giorno dopo.

Sull’orlo di una crisi di nervi, si rivolge alla polizia. “Quando sono arrivata e ho detto ‘Credo di essere stata truffata’, non riuscivo nemmeno a pronunciare il nome di Brad Pitt. L’agente mi ha chiesto se l’importo è importante. Ho detto: ‘Sì, quasi 100’000 franchi’”.

Patricia sporge denuncia, dopo aver creduto al sogno romantico con Brad Pitt per quasi un anno. Oggi cerca di ricostruirsi, e questo va ben oltre il dover curare il cuore infranto… “C’è una vergogna indescrivibile. So di aver passato quasi un anno a vivere una relazione che non esisteva. Mi chiedo continuamente: come ho fatto a farmi ingannare così?”

Non è un caso isolato Questo tipo di truffe si è moltiplicato negli ultimi tempi in Svizzera. Solo nel canton Vaud, dall’inizio dell’anno sono state registrate diverse decine di denunce per un danno complessivo di oltre 2,4 milioni di franchi, secondo la polizia vodese. Questa cifra è probabilmente inferiore a quanto versato in realtà, osserva Pascal Fontaine, capo della Divisione prevenzione criminalità: “Ovviamente, molte vittime non osano sporgere denuncia perché si sentono in colpa”, spiega alla RTS. Il poliziotto avverte le vittime che, generalmente, non si recuperano mai le somme versate in questo modo: “Questi soldi, molto rapidamente, cambiano continente, escono dal circuito bancario europeo. E a quel punto non abbiamo più alcuna possibilità di recuperarli”. Quanto agli autori delle truffe, è difficile rintracciarli. Molto spesso, provengono da Paesi dell’Africa occidentale. Patricia ha ingaggiato un investigatore privato per cercare di rintracciare il suo o i suoi truffatori. Secondo il detective, si troverebbero da qualche parte in Nigeria.

