Il presidente della Germania in visita a Riehen (BS)

Keystone-SDA

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Il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier incontra oggi le autorità basilesi a Riehen. La visita è legata al trasferimento delle sue attività, per quattro giorni, da Berlino a Lörrach (D), nella regione confinante con Basilea.

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(Keystone-ATS) In sella a una bicicletta elettrica, il capo di Stato tedesco è arrivato poco prima delle 09:00 nei pressi di un valico di frontiera tra Germania e Svizzera, proveniente dalla vicina città di Lörrach insieme al suo seguito. Qui è stato accolto da altri due politici in bicicletta, il presidente del governo di Basilea-Città Conradin Cramer e la sindaca di Riehen Christine Kaufmann, alla presenza dei media.

Dopo una breve conversazione, il gruppo di ciclisti ha proseguito il percorso in direzione di un rifugio di campagna. Frank-Walter Steinmeier si recherà poi al municipio di Riehen e successivamente alla Fondazione Beyeler.