The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Il presidente della Germania in visita a Riehen (BS)

Keystone-SDA

Il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier incontra oggi le autorità basilesi a Riehen. La visita è legata al trasferimento delle sue attività, per quattro giorni, da Berlino a Lörrach (D), nella regione confinante con Basilea.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In sella a una bicicletta elettrica, il capo di Stato tedesco è arrivato poco prima delle 09:00 nei pressi di un valico di frontiera tra Germania e Svizzera, proveniente dalla vicina città di Lörrach insieme al suo seguito. Qui è stato accolto da altri due politici in bicicletta, il presidente del governo di Basilea-Città Conradin Cramer e la sindaca di Riehen Christine Kaufmann, alla presenza dei media.

Dopo una breve conversazione, il gruppo di ciclisti ha proseguito il percorso in direzione di un rifugio di campagna. Frank-Walter Steinmeier si recherà poi al municipio di Riehen e successivamente alla Fondazione Beyeler.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR