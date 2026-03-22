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Il Salone del libro di Ginevra attira 60’000 visitatori

Keystone-SDA

La 40esima edizione del Salone del libro di Ginevra, che ha chiuso i battenti oggi dopo cinque giorni di rassegna, ha attirato 60'000 curiosi.

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(Keystone-ATS) Gli organizzatori si sono detti soddisfatti di questa “bellissima edizione anniversario”, che ha accolto quasi 800 autori e 250 espositori.

“Al di là di un grande successo di affluenza, questo anniversario conferma la capacità del salone di riunire e di far vivere, anno dopo anno, un importante appuntamento culturale nella Svizzera romanda”, hanno indicato questo pomeriggio gli organizzatori in un comunicato.

I responsabili dell’evento hanno anche salutato l’approccio plurale della francofonia del Salone. “Da una casa editrice indipendente radicata nel proprio territorio a editori provenienti dalla Francia, dal Belgio, dal Québec o dal continente africano, da autori e autrici affermati a voci emergenti, dai generi più popolari alle scritture più audaci, questa edizione ha mostrato la vitalità e la ricchezza del mondo del libro”, hanno sottolineato.

Per cinque giorni, la manifestazione gratuita ha celebrato la letteratura come esperienza culturale e collettiva facendo dialogare forme, generi e generazioni. Quattro gli ospiti d’onore di questa edizione anniversario: Laure Adler, Patrick Chappatte, Hélène Dorion e Douglas Kennedy.

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