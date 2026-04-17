Il Sun ha trovato Sarah Ferguson, è in lussuoso chalet in Austria

Keystone-SDA

Sarah Ferguson si trova in un lussuoso chalet alpino in Austria, dove si è rifugiata dopo la pubblicazione degli Epstein Files che hanno rivelato email compromettenti scambiate tra lei e il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.

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(Keystone-ATS) Lo rivela il Sun, che ha pubblicato in esclusiva alcune foto dell’ex duchessa di York nei pressi della struttura.

Ferguson, 66 anni, non era stata vista ufficialmente in pubblico da mesi: dall’ultimo avvistamento al battesimo della nipote Athena a Londra, lo scorso 12 dicembre. In precedenza altri giornali avevano fatto ipotesi sui suoi spostamenti, inclusa quella di un soggiorno in un remoto centro di benessere dell’Irlanda.

Nelle foto diffuse dal tabloid britannico si vede l’ex moglie di Andrea, il reprobo di casa Windsor caduto in disgrazia per i suoi legami col finanziere, con l’espressione cupa e un cappellino in testa, mentre si muove vicino a un van scuro di fianco allo chalet, il cui affitto costerebbe oltre 2’000 euro a notte.

Stando a una fonte citata dal Sun, l’ex duchessa ha scelto quel luogo remoto delle Alpi per starsene lontana dall’attenzione dei media e dal pubblico.

Ferguson ha ignorato le richieste arrivate dagli USA di testimoniare al Congresso a fronte delle “informazioni rilevanti” che potrebbe fornire sia riguardo al finanziere sia riguardo al coinvolgimento nel vasto scandalo dell’ex marito, di recente arrestato e rilasciato nell’ambito delle indagini sui suoi rapporti con Epstein.