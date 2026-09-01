Impiegati di banca accolgono con favore normativa UBS

Keystone-SDA

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L'Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB) ha espresso il proprio pieno sostegno alla proposta della Commissione dell'economia e dei tributi degli Stati (CET-S) per la regolamentazione della banca sistemica UBS.

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(Keystone-ATS) Viene in particolare accolta con favore l’inclusione vincolante degli interessi dei dipendenti nella futura disciplina del settore.

In una nota diffusa oggi il sindacato rivendica con forza l’introduzione di piani sociali obbligatori per gli istituti di rilevanza sistemica, sottolineando come tale misura risulti cruciale data la congiuntura estremamente difficile del comparto: il tasso di disoccupazione ha già raggiunto i livelli critici della crisi finanziaria del 2010, viene affermato. L’ASIB richiama inoltre l’attenzione sulle ondate di licenziamenti annunciate di recente da Raiffeisen e Swiss Life, nonché sul trasferimento della sede di Vontobel, elementi che a suo avviso dimostrano come i lavoratori bancari siano sottoposti a una pressione crescente e senza precedenti.

Per quanto concerne il compromesso elaborato dalla CET-S sui requisiti di capitale aggiuntivo per UBS, l’associazione ha un giudizio positivo, rilevando che esso riesce a bilanciare adeguatamente l’esigenza di stabilità del polo finanziario elvetico con la necessità di preservare i livelli occupazionali. “La proposta della commissione garantisce un centro finanziario svizzero forte e stabile e, allo stesso tempo, i posti di lavoro del personale bancario”, afferma la vicepresidente dell’ASIB Natalia Ferrara, citata nel comunicato. Il parlamento viene esortato a proseguire con determinazione lungo la strada tracciata dalla CET-S e a sostenere in via definitiva il pacchetto normativo.